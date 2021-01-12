AB, Yunanistan'a istikşafi görüşmelerde desteğe hazır
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AB, Yunanistan'a istikşafi görüşmelerde desteğe hazır

12.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:04
AB, Yunanistan'a istikşafi görüşmelerde desteğe hazır

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Yunanistan'a Türkiye ile yapacağı istikşafi görüşmelerde, talep etmesi halinde, AB'nin destek verebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Yunanistan'a Türkiye ile yapacağı istikşafi görüşmelerde, talep etmesi halinde, AB'nin destek verebileceğini söyledi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere, AB'nin görüşmelere gözlemci gönderme ihtimalinin bulunup bulunmadığına yönelik soruyu yanıtladı.

İstikşafi görüşmelerin, Türkiye ile Yunanistan arasında ikili bir mesele olduğunu belirten Stano, AB'nin Türkiye'den yapıcı bir tutum beklediğini söyledi.

Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarına işaret eden Stano, bunu defalarca dile getirdiklerini aktardı.

Stano, bir AB üyesinin destek istemesi halinde bu desteği vermeye hazır olduklarını, AB içinde "dayanışma"nın anahtar kelime olduğunu söyleyerek "Yunanistan, bu ikili görüşmelerde AB'den destek isterse Yunan ortaklarımız bu desteği almak için ne yapmaları gerektiğini biliyor." dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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