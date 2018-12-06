AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, Rus ve Ukraynalı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya ve Ukrayna arasında Azak Denizi'ndeki gerginlik devam ederken iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi.

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi'ne katılan Mogherini, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelere ilişkin Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Temsilci, Lavrov ile görüşmesinde Rusya'nın bölgedeki askerileşme çabalarının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Azak Denizi'ndeki gerginlik çerçevesinde Rusya'ya Ukraynalı gemi ve mürettabatlarını serbest bırakma çağrısında bulunan Mogherini, Lavrov'la aynı zamanda Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı da ele aldı.

Mogherini, Lavrov'la görüşmesinde Suriye'yi de gündeme getirerek, anayasa komitesi toplantısının yıl sonundan önce yapılması gerektiğini vurguladı.

İran nükleer anlaşmasının korunmasına ilişkin de görüş alışverişinde bulunan ikili, gelişmeler ışığında irtibatta kalma kararı aldı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tam destek

Mogherini, Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin ile görüşmesinde ise Azak Denizi'ndeki son durum ve Ukrayna'nın aldığı tedbirlerle ilgili bilgi aldı.

AB'nin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımayacağını teyit eden Mogherini, mevkidaşına AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini "güçlü bir şekilde" desteklemeye devam edeceği konusunda güvence verdi.