AB Yüksek Temsilcisi, Mısır Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkileri ve Ortadoğu'daki sorunların çözümünü görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Hedasi Barajı anlaşmazlığı başta olmak üzere bir dizi bölgesel ve ikili ortaklık konularını ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Hedasi Barajı anlaşmazlığı başta olmak üzere bir dizi bölgesel ve ikili ortaklık konularını ele aldı.

Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Temsilci Borrell'in, Şukri ile AB ve Mısır arasındaki ortaklık bağlamında bazı konuları görüşmek üzere bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada iki tarafın da Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Büyük Rönesans Barajı (Hedasi) ile ilgili duruma yönelik endişelerini dile getirdiği, Nil sularının Mısır da dahil olmak üzere aşağı havza ülkeleri için önemini ele aldığı ifade edildi.

Yüksek Temsilci'nin AB'nin anlaşmazlığı çözmek için Afrika Birliği'nin öncülük ettiği çabaları desteklediğini belirttiği, söz konusu çabaların tüm tarafların kabul edebileceği bir çözüme ulaşmak için yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Borrell, ayrıca, AB'nin Etiyopya'nın bu konuda alt ortaklarla önceden bir anlaşmaya varmadan Baraj'ın ikinci kez doldurulduğunu açıklamasından duyduğu üzüntüyü yineledi.

Ortadoğu'da barış ve istikrar

Borrell'in, Mısır'ın iki devletli çözüm temelindeki Ortadoğu barış sürecinde oynadığı önemli role işaret ettiği belirtilen açıklamada, AB'nin, kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek amacıyla siyasi süreci yeniden başlatmak için Mısır ve diğer uluslararası ortaklarla yakın çalışacağı mesajını ilettiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her iki taraf da Mısır ve AB'nin istikrarlı ve birleşik bir Libya'da ortak çıkarları ve Ulusal Birlik Hükümeti ile BM'nin farklı siyaset, güvenlik ve ekonomi alanlarında ilerleme kaydetme çabalarını desteklemenin önemi üzerinde anlaştılar. Bu, tüm yabancı güçlerin ve paralı askerlerin ülkeden çekilmesini ve 24 Aralık 2021'deki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için yol haritasına saygı gösterilmesi ihtiyacını kapsıyor."

Borrell'in AB'nin AB-Mısır Ortaklık Anlaşması'nı uygulama taahhüdünü vurguladığı belirtilen açıklamada, "Yüksek Temsilci, AB'nin temel değerler konusundaki tutumunu yineledi ve Mısır'da ölüm cezasının uygulanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer