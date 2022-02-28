AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Biz Ukrayna'yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki... - Haberler

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Biz Ukrayna'yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell,

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Biz Ukrayna'yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Biz Ukrayna'yı savunmak istiyoruz, yaşam tarzımızı savunmak istiyoruz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki durumu Rus saldırganlığı yerine (Rusya Devlet Başkanı) Putin saldırganlığı olarak nitelendirdi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rus, Politika, Haberler

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