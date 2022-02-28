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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuşuyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell konuşuyor

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da sivillerin Rus ordusuna karşı direndiğini ifade ederek, çok sayıda sivilin saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verdiği desteğin kritik olduğunu vurguladı.

Josep Borrell, Belarus'a yönelik yaptırımların artırılacağını açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'ya yönelik yaptırımlarımız çok zarar verici olacak" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Avrupa Birliği, Belarus, Politika, Güncel, Haberler

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