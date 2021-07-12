AB Yüksek Temsilcisi: İsrail'in çatışmayı bitirmek için siyasi bir perspektif sunmasını bekliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Filistin'le sorununu iki-devletli çözüm çerçevesinde sona erdirmesini beklediklerini, İsrail'in güvenliğinin ancak bu yolla sağlanacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Filistin'le sorununu iki-devletli çözüm çerçevesinde sona erdirmesini beklediklerini, İsrail'in güvenliğinin ancak bu yolla sağlanacağını söyledi.

Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin toplantısının ardından basına konuştu.

İsrail'in güvenliğinin önemine işaret eden Borrell, "Aynı zamanda İsrail'in çatışmayı bitirmek için siyasi bir perspektif sunmasını bekliyoruz. Filistinliler ile çözüme varmak, ancak İsrail'in güvenliğine katkı sağlar. Açıkça, AB'nin de kuvvetle desteklediği tek yol olan iki devletli çözümden yana bir İsrailli bakan da var." diye konuştu.

AB-İsrail Ortaklık Konseyi'nin yeniden bir araya gelmesine ilişkin bir soru üzerine Borrell, buna dair herhangi bir açıklama yapamayacağını, bazı üye ülkelerin başlatmayı istediğini, bazılarının ise aksi görüşe sahip olduğunu belirtti.

Borrell, öncelikle üye ülkelerin ortak pozisyon belirlemesi gerektiğini, bu konuya ilişkin olarak birçok üye ülkenin yasa dışı yerleşimlere işaret ettiğini aktardı.

"Bence İsrail ile yeniden bir araya gelmemiz iyi fikir olur." diyen Borrell, İsrail'in iyi niyetini ve "bir şeylerin değiştiğini" göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

Afganistan

Borrell, Afganistan'daki durumla ilgili şunları kaydetti:

"Belki AB ve finansal desteğini artırmaya hazır diğer partnerler arasında uluslararası bir iletişim ya da destek grubu kurmayı düşünmeliyiz. Aynı zamanda bu desteğin, Taliban'ın insan haklarına, özellikle kadın haklarına saygı duyması şartıyla verileceği konusunda net olmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer