AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

04.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:44
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere 'na geldi. Borrell, havalimanının basın toplantısı odasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi
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