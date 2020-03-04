AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Türkiye ziyaretini değerlendirdi
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.
04.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:44
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ülkeden ayrılmak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi. Borrell, havalimanının basın toplantısı odasında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA