AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği bildirildi.

03.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 09:48
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türkiye'ye geliyor

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in temaslarda bulunmak üzere 'ye geleceği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Borrell'in beraberinde Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile bugün Türkiye'ye geleceği belirtildi.

Borrell ve beraberindeki heyetin 2 gün sürecek ziyareti kapsamında Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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