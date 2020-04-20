AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Türkiye'nin beklentilerine cevap vermeliyiz" Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu üyelerine korona virüs salgını hakkında bilgilendirme yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu üyelerine korona virüs salgını hakkında bilgilendirme yaptı. Borrel, Türkiye ile ilişkilerde son durumla ilgili, "Türkiye anlaşma kapsamında çok çalıştı ve bugün artık Türkiye'nin beklentilerine cevap vermeliyiz" dedi.

AP Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'in başkanlığında AP Dışişleri Komisyonu tarafından video konferans yolu ile ilk kez düzenlenen komisyon toplantısına katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AP üyelerine korona virüs salgınına karşı AB'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Borrell, video konferans sırasında kendisine yöneltilen soruları da yanıtlarken, McAllister'in AB-Türkiye Sığınmacı Mutabakatı konusunda son durumu sorması üzerine Borrell, "Sayın Erdoğan'la Mart ayında görüştükten sonra, AB Konseyi ve Komisyonu, beni Türkiye ile sığınmacı anlaşmasının gözden geçirilmesi konusunda görevlendirdi. Bazı konuları şu ana kadar ele aldık ancak süreç devam ediyor. Yarın Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğim, çalışmaların bir bölümünü yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye ile aramızdaki konular sadece sığınmacılar konusu ile sınırlı bir ilişki değil, bu anlaşmanın ele alınması gereken başka boyutları da var" ifadelerini kullandı.

Borrell, konuşmasının devamında, "Türkiye ile yapılan anlaşma sadece sığınmacıların Türkiye tarafından tutulmasını içermiyor, başka konuları da içeriyor. Türkiye'nin vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, genişleme gibi konuları da kapsıyor. Türkiye'nin bu gibi konularda beklentileri var. Türkiye anlaşma kapsamında çok çalıştı ve bugün artık Türkiye'nin beklentilerine cevap vermeliyiz" dedi.

Yüksel Temsilci, toplantıda ayrıca AB'nin korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birlik içinde hareket etmek için çok çaba harcadığını ancak yapılan yardımların yeterince duyurulamadığını ifade ederek, "AB olarak hem üyelerimize, hem komşularımıza hem de Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde mağdur ülkelere yardım etmeye gayret ediyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA