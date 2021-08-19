AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Afganistan'ın başkenti Kabilde yer alan Kabil Havaalanı'nda binlerce kişinin uçaklara binmek için mücadele ettiğini, fakat AB'nin tüm Afganları ülkeden...

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Afganistan'ın başkenti Kabilde yer alan Kabil Havaalanı'nda binlerce kişinin uçaklara binmek için mücadele ettiğini, fakat AB'nin tüm Afganları ülkeden kurtaramayacağını belirterek, "Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız" dedi.

Taliban güçlerinin, Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülke tarafından başlatılan tahliye operasyonları hız kesmeden devam ederken, Avrupa Birliği'nden (AB), ülkeyi terk etmek isteyen binlerce Afgan'a ilişkin açıklama geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabilde yer alan Kabil Havaalanı'nda düzenlenen tahliye operasyonları sırasında binlerce Afgan'ın uçaklara binmek için mücadele etmeye devam ettiğini, fakat AB'nin tüm Afganları ülkeden kurtaramayacağını kaydetti. Borrell, "Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız" ifadelerini kullandı.

AB delegasyonlarından 300 Afgan personel daha Kabil'de

AB'nin, Afganistan'dan 106 AB personelini tahliye edebildiğini, fakat halen birçok personelin Kabil'de kaldığını belirten Borrell, "Halen, Kabil sokaklarında kalmış, havaalanına ulaşmaya çalışan ve AB üye ülkelerinin bazı uçuşlarında koltuk almaya çalışan AB delegasyonlarından 300 Afgan personel daha var" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca bu kişileri korunmanın ve kurtarılmasına yardım etmenin AB'nin görevi olduğunun altını çizen Borrell, "Bu insanlar uzun yıllardır Afganistan'daki AB çıkarlarını sadakatle desteklediler ve savundular, onları korumak ve mümkün olduğunca çok insanı kurtarmaya yardım etmek bizim ahlaki görevimizdir" dedi.

"Her durumda, bu bir kabus"

Açıklamasında, Afganistan'da sahadaki durumun bir "felaket" olduğunu da sözlerine ekleyen Borrell, "Afganistan'da sahada yeni ve acı verici bir gerçekle karşı karşıyayız. Bu, Afgan halkı, batılı değerler ve güvenirlilik ile uluslararası ilişkilerin gelişmesi için bir felakettir. Öngörülebilir miydi? Önlenebilir miydi? Her durumda, bu bir kabus" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için 'Milli Görüş' lideri yazdı
Saadet Partisi'nde krizi tırmandıracak adım! Oğuzhan Asiltürk kendisi için "Milli Görüş" lideri yazdı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti.
AP Başkanı Sassoli 'Taliban intikam alabilir' diyerek derhal yapılması gerekenleri anlattı: Afganlar, Avrupa ülkelerine eşit dağıtılsın
AP Başkanı Sassoli "Taliban intikam alabilir" diyerek derhal yapılması gerekenleri anlattı: Afganlar, Avrupa ülkelerine eşit dağıtılsın

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hamid Karzai Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ece Üner Yıldız Tilbe Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Gervinho Mesut Özil Ozan Tufan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Tüm Afganları ülke dışına çıkaramayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:23:09. #1.16#

title