AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi.

26.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:22
AB Yüksek Temsilcisi Borrell telefonda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziyelerini bildirdi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler dolayısıyla Dışişleri Bakanı 'na taziyelerini bildirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yüksek Temsilci Borrell ile Bakan Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu'na taziyelerini ileten Borrell, her türlü yardıma hazır olduklarını da vurguladı.

Borrell, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Düşüncelerimiz Türk halkı, kurbanların aileleri, yaralılar ve zarar görenler ile. Yakından takip ediyoruz. Türk halkı ile tam dayanışma içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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