AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya'ya gidecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edecek.

Borrell, "2017'den beri Rusya'yı ziyaret eden ilk AB Yüksek Temsilcisi" olacak.

Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB Yüksek Temsilcisi'nin 4 Şubat'ta gideceği Rusya'da iki günlük temasları sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, Borrell'in ziyaretinin martta yapılacak ve AB-Rusya ilişkilerinin görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesinde tarafların ilişkileri geniş çerçevede ele alması bakımından önem taşıdığı ifade edildi.

Borrell'in ziyaret sırasında Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri, İran ile imzalanan nükleer anlaşmasının devam etmesinin önemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve gözaltına alınması gibi konuları gündeme getireceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam