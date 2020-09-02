AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da Akile Salih ile görüştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da Akile Salih ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya temasları kapsamında Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile görüştü.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da Akile Salih ile görüştü
02.09.2020 00:37 | Son Güncelleme: 02.09.2020 00:40

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya temasları kapsamında Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ile görüştü.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin doğusundaki Kubba kentinde TM Başkanı Salih ile bir araya geldiğini belirtti.

Libya ziyareti kapsamında son görüşmesini Salih ile yapan Borrell, ülkedeki çatışmaların barışçıl çözümü ve Berlin süreci bağlamında siyasi diyaloğa devam edilmesi konularını ele aldıklarını kaydetti.

Borrell, "Meclis Başkanı'nın, ateşkes kararını uygulanmasına ve petrol blokajının sona erdirilmesine bağlılığını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Libya'da, Başbakan Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, 21 Ağustos'ta ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Fatih Dönmez Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Fatma Girik Metin Özülkü Yıldız Tilbe
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Eylül Adana Düğün Karar
Şu an buradasınız: AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Libya'da Akile Salih ile görüştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 00:45:25. #1.15#
title