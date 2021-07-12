AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ile "taze başlangıç" için yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ile "taze başlangıç" için yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail ile 'taze başlangıç' için yeni Dışişleri Bakanı Lapid ile görüştü
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yeni İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile uzun bir aradan sonra ikili ilişkilerde iyileşme sağlamak için bir araya geldiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yeni İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile uzun bir aradan sonra ikili ilişkilerde iyileşme sağlamak için bir araya geldiği belirtildi.

Yüksek Temsilci'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, yeni Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin, İsrail hükümetiyle ilişkilerde taze başlangıç ??yapmanın yanı sıra ortak çıkar konularında kapsamlı ve ileriye dönük ilişki kurma fırsatı sunduğu ifade edildi.

Borrell ve Lapid'in karşılıklı beklentilerini dinleyerek, AB-İsrail ikili ilişkileri, bölgesel meseleler ve Filistinlilerle diyaloğun nasıl ilerletilebileceği konusunda geniş kapsamlı ve açık şekilde fikir alışverişinde bulundukları vurgulandı.

Açıklamada ayrıca AB-İsrail ilişkilerini geliştirmenin önemine değinildiğine, iki mevkidaşın söz konusu ortak hedefe ulaşmak için mevcut zorlukların birlikte nasıl ele alınacağını tartıştıklarına işaret edildi.

Lapid, AB dışişleri bakanlarıyla da görüşecek

Lapid, öğle yemeğinde AB dışişleri bakanları ile de bir araya gelecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ve Suriye, Lübnan ve İran gibi bölgesel konular ele alınacak.

AB tarafı, İsrail-Filistin meselesinde AB'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonunu vurgulayacak. Toplantıda "İsrail'deki yeni hükümetle birlikte özellikle Orta Doğu Barış Sürecinde yeni bir görüş, yeni bir yaklaşım olabilir mi?, Orta Doğu Dörtlüsü canlandırılabilir mi?" gibi sorulara cevap aranacak.

İsrail tarafının ise en son 2012'de yapılan AB-İsrail Ortaklık Konseyi'nin yeniden bir araya gelmesi için bir tarih belirlenmesinde ısrar edeceği belirtiliyor. Bu konuda AB içinde henüz bir ortak karara varılmadığı, bazı ülkelerin öncelikle İsrail'in Filistin ile barış süreci hakkındaki niyetini görmek istediği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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