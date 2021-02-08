AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in, Rusya ziyaretinde AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in, Rusya ziyaretinde AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

08.02.2021 22:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:24
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'in, Rusya ziyaretinde AB'yi savunmadığı gerekçesiyle istifası istendi

Avrupa Parlamentosu'ndaki 70'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in geçen haftaki Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığı gerekçesiyle istifasını istedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki 70'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in geçen haftaki Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığı gerekçesiyle istifasını istedi.

Çoğunluğu eski Sovyet ülkelerinden olan milletvekilleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Borrell'in Moskova ziyaretini ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi.

AB'nin dış politikasını yürüten Borrell'in ziyaretindeki "küçük düşürücü gelişmelerden" endişe duyduklarını belirten milletvekilleri, "Sayın Borrell ziyaret sırasında AB'nin çıkarlarını savunmak konusunda başarısız olmuştur." ifadesini kullandı.

Milletvekilleri, Borrell'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ceza verilmesi nedeniyle AB'nin yaptırım uygulaması konusunu görüşmediği şeklindeki sözlerinin yanlış olduğunu, AB liderlerinin yaptırım çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Lavrov'un basın toplantısında AB'ye yönelik eleştirilerine Borrell'in karşı çıkmadığı, 3 AB ülkesinin diplomatlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri karşısında ziyaretini sonlandırarak kararlı bir sinyal vermediği eleştirilerini yönelten milletvekilleri, mektupta şu görüşlere yer verdi:

"Sayın Borrell'in Moskova'yı ziyaret etme kararındaki yanlış hükümleri ve ziyaretinde AB'nin çıkarları ve değerlerini savunmadaki başarısızlığı AB'nin itibarına ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinin onuruna ağır hasar vermiştir. Sayın Borrell kendi rızasıyla istifa etmezse AB Komisyonu Başkanının harekete geçeceğine inanıyoruz."

AB Komisyonu sözcüleriyse Ursula von der Leyen'in, Borrell'e Rusya ziyareti hakkında tam destek verdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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