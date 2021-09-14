AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e göre Afganistan'daki gelişmeler Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e göre Afganistan'daki gelişmeler Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdi

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e göre Afganistan'daki gelişmeler Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki son gelişmelerin Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki son gelişmelerin Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Borell, Afganistan ve savunma konularında Fransız Le Monde gazetesine demeç verdi.

Afganistan'daki son gelişmelerin Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Borrell, AB'nin Afganistan'daki rolüne ilişkin değerlendirme raporuna ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

Borrell, Afganistan'daki gelişmelerin ardından siyasi, hatta kültürel yeni stratejinin belirlenmesi ve Avrupalıların yaşadığı dünyanın farkında olması gerektiğini belirterek, "Amerikan şemsiyesi altında ticari ve ekonomik entegrasyonla sakinleşen bir dünya fikrini destekledik ancak özellikle 11 Eylül 2001'den sonra yeni tehditler ortaya çıktı. Çin'de, Rusya'da, Türkiye'de tarihsel gerçeklere dayanarak hatta tekrar keşfedilerek eski imparatorluklar yeniden doğdu." ifadesini kullandı.

Bir Portekizli ve bir Letonyalının Rus tehdidi veya göç sorunu konusunda aynı görüşe sahip olmadığını ifade eden Borrell, AB üyesi 27 ülke arasındaki farklılıkların ve anlaşmazlıkların giderilmesi ve ortak stratejinin oluşturulması gerektiğini aktardı.

Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Avrupa'nın birliği konusundaki endişelerini takdir ettiğini ancak AB'nin ortak güvenlik ve savunma politikasını geliştirmekle sorumlu olmadığını kaydetti.

"Savunma alanında daha güçlü bir Avrupa NATO'nun ve ABD'nin çıkarına uygundur." ifadesini kullanan Borrell, AB'nin kendi çıkarlarını savunması gerektiğini dile getirerek, "Bu sadece askeri olarak değil çünkü (Afganistan'da) yaşananlar askeri eylemlerinin sınırını gösteriyor. Başkaları tarafından yardım edilen dünyanın en büyük ordusu gezegendeki en yoksul ülkelerin birinde kazanmadı. Bu nedenle demokrasiyi empoze etmek George W. Bush'un inandığından çok daha zor gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Borrell, Afganistan'dan geri çekilmesinin ardından da ABD ile ilişkilerin önemli olduğunu belirtti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
Taliban'ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü

Taliban'ın kontrolündeki Kabil havaalanında kadın personel işlerine geri döndü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier ile görüşmesinde Türkiye-Almanya ilişkileri ile Afganistan ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Baykal Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Mesut Özil Şenol Güneş Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e göre Afganistan'daki gelişmeler Avrupa'nın zayıflığını bir kez daha gösterdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:38:33. #1.11#