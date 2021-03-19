AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur"

19.03.2021 23:33 | Son Güncelleme: 19.03.2021 23:42
AB Yüksek Temsilcisi Borrell:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göçün, Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzensiz göçün, Avrupa'nın sorunu olduğu konusunda anlaşmaları gerektiğini söyledi.

İtalya'daki temasları kapsamında Borrel, İrini Operasyon'un yürütüldüğü Sicilya adasındaki Sigonella Üssü'nü ziyaret etti.

Burada basına açıklamalarda bulunan Josep Borell, "İrini Operasyonu, denizde ve havada çalışıyor aynı zamanda da karada da olup bitenleri izliyor. İrini Operasyonu, 1'inci yılında ve Libya'daki durum bir yıl öncesine göre çok daha iyi durumda. Uluslararası toplumun silah ambargosunun kontrolüne yönelik kararı, Libya'nın istikrarına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Borrell, bir soru üzerine düzensiz göç konusuna da değinerek, "Bizim göç sorununun, bir Avrupa sorunu olduğu konusunda anlaşmamız gerekiyor. Tüm üye devletlerin bu yükü paylaşması gerektiğini anlaması gerekiyor. Komisyon olarak sunduğumuz yeni göç paktının amacı da budur ve üye devletler bunu tartışmakta." diye konuştu.

Bazı üye devletlerin, coğrafi olarak uzakta olması sebebiyle bunun sonuçlarının etkilerini hissetmediğini ancak diğer devletlerin ise sınırda bu konuyla yüzleştiğini ifade eden Borrell, "Bu bir Avrupa sorunudur. Dayanışmayı pratik anlamda da etkili kılmak için çözüm aramalıyız." dedi.

İrini Operasyonu'nun göç konusuyla ilgisi olmadığını vurgulayan Borrell, eleştirilerin aksine İrini'nin düzensiz göç için bir çekim unsuru haline gelmediğini belirtti.

Borrel, "İrini, Libya Sahil Güvenliğine ekipman ve eğitim sağlamaya hazır. Göç, İtalya ve Sicilya için çok önemli bir sorun ve tüm üye devletleri buna dahil etmeliyiz. Çözüm Avrupa'dan gelmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan yaşamlarının kurtarılması ve insan kaçakçılığıyla mücadele edilmesi gerektiğini dile getiren Borrel, "Aynı zamanda düzenli göçün önünü açmak lazım. Avrupa'nın göçmenlere ihtiyacı var ama düzenli olarak gelmeliler. Güvenli ve adil olmak için göçün düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Düzensiz göç, Avrupa sorunudur" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 23:46:33. #1.16#
title