AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Rusya'ya mesaj Açıklaması
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Rusya'ya mesaj Açıklaması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Rusya'ya mesaj Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Rusya ilişkilerinin giderek kötüleştiğini, Rusya'nın "gözlerini korkutacak taktiklerine" karşılık vereceklerini ancak Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye de hazır olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Rusya ilişkilerinin giderek kötüleştiğini, Rusya'nın "gözlerini korkutacak taktiklerine" karşılık vereceklerini ancak Rusya ile ilişkileri iyileştirmeye de hazır olduklarını söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Rusya konulu oturuma katılarak milletvekillerine konuşma yaptı.

AB-Rusya ilişkilerinde son dönemde endişeye neden üç konu bulunduğunu belirten Borrell, bunları Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve sağlık durumu, Çekya'da 2014'te mühimmat deposundaki patlamanın arkasında Rus istihbaratı bulunduğu iddiasının ardından çıkan diplomatik kriz şeklinde sıraladı.

"İlişkilerimiz çok düşük bir seviyede." diyen Borrell, olumsuz trendin devam ettiğini belirtterek, "Kötüye gidiş daha tehlikeli seviyelere gidiyor." ifadesini kullandı.

AB'nin gerilimin arttığı bir ortama girmek istemediğini aktaran Borrell, "Bir taraftan da gözümüzü korkutacak taktikleri kabul etmeyeceğiz ve böyle şeyler olursa karşılık vermek zorundayız." diye konuştu.

Borrell, "Rusya'ya açık çıkar alanlarında ilişkiyi sürdüreceğimizin işaretini vermeye devam edeceğiz. Çünkü Rusya ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (İran nükleer anlaşması) ve iklim değişikliği gibi ortak çıkar alanlarında çalışmamız gerek. Moskova ile iletişim kanallarını açık tutmamız gerekli. Bunu yapmaya hazırım. Eğer mümkün olursa ve Rus hükümeti de samimi bir istek gösterirse Rusya ile ilişkilerimizi iyileştirmeye de hazırız." dedi.

Borrell, Rusya'nın Avrupa'nın değerlerine, ilkelerine ve çıkarlarına saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Rusya yönetiminin Batı ile kasıtlı olarak karşı karşıya gelme durumunu derinleştirme yoluna gittiğini söyleyen Borrell, "Hasım olmayı seçmiş görünen bir komşuyla kalıcı olarak karşı karşıya gelmemizi engelleyecek geçici bir anlaşma tanımlamalıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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