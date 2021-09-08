AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, güvenlik sektörü reformu için Libya'ya yardım etmeye hazır"
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AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB, güvenlik sektörü reformu için Libya'ya yardım etmeye hazır"

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, güvenlik sektörü reformu için Libya'ya yardım etmeye hazır'
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, güvenlik sektörü reformu ve askeri kurumların birleştirilmesi için AB'nin Libya hükümetine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, güvenlik sektörü reformu ve askeri kurumların birleştirilmesi için AB'nin Libya hükümetine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Borrell, Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaretinde Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısına katıldı.

Libyalı Bakan Menguş, burada yaptığı konuşmada, Borrell'in ziyaretinin Libya'nın Ulusal Birlik Hükümetine destek amaçlı olduğunu kaydederek, "AB'nin Libya'da istikrarın tesisi için hayati önemi olduğunu" vurguladı.

Menguş, Borrell ile Libya'da istikrarın desteklenmesi, 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan seçimlere AB'nin teknik destek vermesi ve sınır güvenliği gibi bir dizi konuda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell de Libya'da son bir yılda ateşkesin sağlanmasından bu yana önemli ilerleme kaydedildiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ülkedeki krizin çözümüne yönelik hazırladığı yol haritasını ve İkinci Berlin Konferansından çıkan kararları uygulamak için Libya hükümetinin kararlı olduğunu söyleyen Borrell, "Zaman uçup gidiyor. 24 Aralık seçimlerine yalnızca 105 gün kaldı. Bugün Libyalı yetkililerle, gelecek aylarda sarf edilecek çabalar kapsamında AB'nin Libya'yı nasıl destekleyebileceğini konuşuyoruz." dedi.

Seçimlere yönelik anayasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için kaybedecek zaman olmadığını vurgulayan Borrell, AB'nin halihazırda Libya Yüksek Seçim Komisyonuna teknik destek sağladığını aktardı.

Borrell, BM öncülüğündeki 5+5 Ortak Askeri Komitesinin 23 Ekim 2020'de vardığı ateşkes anlaşması uyarınca yabancı güçlerin ülkeden ayrılması ve silahlı grupların dağıtılarak askeri kurumların birleşmesi kararı aldığını hatırlatarak, "AB bu hedefleri destekliyor ve şu an Trablus'ta bulunan AB Sınır Güvenlik Destek Misyonu da dahil olmak üzere güvenlik sektörü reformu için Libya hükümetine yardım etmeye hazır." ifadelerini kullandı.

AB Yüksek Temsilcisi, "Libyalı ortaklarımızla, BM Güvenlik Konseyi yetkisiyle faaliyet gösteren IRINI Operasyonu için iş birliğini artırma yollarını da görüştük." diye ekledi.

Menguş ile görüşmesini tamamlayan Borrell'in Trablus ziyareti kapsamında Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve diğer Libyalı yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, güvenlik sektörü reformu için Libya'ya yardım etmeye hazır'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, güvenlik sektörü reformu için Libya'ya yardım etmeye hazır'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, güvenlik sektörü reformu için Libya'ya yardım etmeye hazır'
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: 'AB, güvenlik sektörü reformu için Libya'ya yardım etmeye hazır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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