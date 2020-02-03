AB Yüksek Temsilcisi Borell Tahran'da Zarif'le "nükleer anlaşmayı" görüştü
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AB Yüksek Temsilcisi Borell Tahran'da Zarif'le "nükleer anlaşmayı" görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüştü.

03.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:22
AB Yüksek Temsilcisi Borell Tahran'da Zarif'le

Resmi temaslarda bulunmak üzere 'a gelen (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüştü.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Borell, başkent Tahran'daki dışişleri bakanlığı binasında Zarif ile bir araya geldi.

Görüşmede, nükleer anlaşmanın geleceği, uluslararası gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Borell'in Tahran temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'yle de bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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