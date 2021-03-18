AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
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AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

18.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:33
AB yönetimi, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın video konferans yöntemiyle görüşme yapacağı bildirildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.

Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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