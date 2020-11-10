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AB yönetimi Biden ile görüşmek istiyor

10.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:48
AB yönetimi Biden ile görüşmek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile video konferans yoluyla görüşmek için davet göndermeyi planladığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile video konferans yoluyla görüşmek için davet göndermeyi planladığı bildirildi.

Bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, aralıkta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Michel, AB üyesi ülkelerin liderleriyle video konferans yoluyla görüşmeler yaparak ABD'deki seçim sonrası transatlantik ilişkilerinin nasıl yeniden canlandırılacağını ele alacak.

AB yönetimi, ABD ile siyasi diyaloğu güçlendirmek amacıyla 5 ana başlığa odaklanacak. Bunlar Kovid-19 salgını, ortak değerler ve çok taraflılık, iklim değişikliği, ticaret, güvenlik ve jeopolitik ortak çıkarlar olacak.

AB Konseyi Başkanı Michel ayrıca Biden ile video konferans yoluyla görüşmek için davet göndermeyi planlıyor. AB yönetimi, daha sonra da Brüksel'de AB liderleriyle Biden'ı bir araya getirecek bir zirve toplantısı düzenlemek istiyor.

Joe Biden'ın ABD'nin 46'ncı Başkanı seçilmesinden sonra AB yönetimi ve AB ülkelerinin liderleri kutlama mesajları göndermiş, Donald Trump döneminden sonra AB-ABD ilişkilerini yeniden canlandırmak ve güçlendirmek istediklerini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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