AB yetkilisinden Michel ile Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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AB yetkilisinden Michel ile Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

22.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:04
AB yetkilisinden Michel ile Çavuşoğlu görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, mevcut olumlu diyalog ortamından memnuniyet duyduğunu aktardığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, mevcut olumlu diyalog ortamından memnuniyet duyduğunu aktardığı bildirildi.

AB yetkilileri, Michel'in Brüksel'de Çavuşoğlu ile görüşmesinden sonra görüşmeye ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

"AB Konseyi Başkanı, mevcut olumlu diyaloğu memnuniyetle karşıladı ve Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesinin önemine vurgu yaptı." ifadesini kullanan bir AB yetkilisi, Michel'in tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

AB'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerde ilerleme sağlamasını, Kıbrıs müzakerelerinin başlamasını beklediğini hatırlatan AB yetkilisi, AB-Türkiye ilişkilerinin marttaki AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını aktardı.

AB yetkilisi, "AB Konseyi Başkanı, Türkiye ile yapıcı ilişki kurma, bunun yanında sahada somut adımlar görme arzusunu tekrarladı. Konsey Başkanı, tüm taraflarla temas içinde kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Michel'i Türkiye'ye davetini değerlendiren AB yetkilisi, "Konsey Başkanı, daveti memnuniyetle karşıladı. Tarihi ve formatı üzerinde çalışılacak." dedi.

AB yetkilisi, Türkiye-AB arasındaki pozitif gündemin göç, Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve "üst düzey" sektörel diyalog gibi konuları içerebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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