AB yetkilisi Barnier'a ve siyasetçi Özdemir'e koronavirüs teşhisi
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Avrupa Birliği, Cem Özdemir, Koronavirüs, Almanya, Güncel

AB yetkilisi Barnier'a ve siyasetçi Özdemir'e koronavirüs teşhisi

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in ve Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

19.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:18
AB yetkilisi Barnier'a ve siyasetçi Özdemir'e koronavirüs teşhisi

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in ve Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

Barnier sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Covid-19 testimin pozitif çıkığı konusunda sizi bilgilendirmek isterim. İyiyim ve ekibim gibi tüm gerekli talimatları takip ediyorum. Şu ana kadar teşhis konmuş olanlara ve izolasyonda olanlara; bu işin üstesinden birlikte çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cem Özdemir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben iyiyim, kimse benim için endişelenmesin" diyerek evde kalma ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü--------------------------------Cem Özdemir'in açıklamaları

-Michel Barnier'in açıklamaları


Kaynak: DHA

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