AB yeni liderlerini bekliyor: 5 üst makam için müzakereler üçüncü gününe girdi
Avrupa Birliği’nin 5 üst makamının başına getirilecek isimlerin belirlenmesi çalışmalarında üçüncü güne girildi.
Avrupa Birliği'ni (AB) beş yıl boyunca yönetecek isimlerin belirlenmesi müzakerelerinde üçüncü güne girildi. Komisyon başkanlığını kimin devralacağı konusunda görüş ayrılığı yaşayan liderler, ittifak çağrılarına rağmen uzlaşamıyor.
AB liderlerinin, Avrupa Komisyonu Başkanlığı, Avrupa Parlamentosu Başkanlığı, Avrupa Konseyi Başkanlığı, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı olmak üzere beş makam için atanacak isimlerde anlaşması gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
17:59 Avrupa Parlamentosu'nda marş protestosu: Brexit Partisi'nden seçilen üyeler Avrupa marşı okunurken...