AB yeni liderlerini bekliyor: 5 üst makam için müzakereler üçüncü gününe girdi

AB yeni liderlerini bekliyor: 5 üst makam için müzakereler üçüncü gününe girdi

Avrupa Birliği’nin 5 üst makamının başına getirilecek isimlerin belirlenmesi çalışmalarında üçüncü güne girildi.

AB yeni liderlerini bekliyor: 5 üst makam için müzakereler üçüncü gününe girdi

Avrupa Birliği'ni (AB) beş yıl boyunca yönetecek isimlerin belirlenmesi müzakerelerinde üçüncü güne girildi. Komisyon başkanlığını kimin devralacağı konusunda görüş ayrılığı yaşayan liderler, ittifak çağrılarına rağmen uzlaşamıyor.

AB liderlerinin, Avrupa Komisyonu Başkanlığı, Avrupa Parlamentosu Başkanlığı, Avrupa Konseyi Başkanlığı, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı olmak üzere beş makam için atanacak isimlerde anlaşması gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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