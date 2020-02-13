AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu'
Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce göçmen sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı.
13.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:12
Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce göçmen sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı. Şu anda 30 bini aşkın mülteci Bosna Hersek'te yaşam mücadelesi veriyor. Bazıları sınırı geçmeye çalışırken Hırvat polisinin şiddetine maruz kalıyor
Kaynak: Euronews.com