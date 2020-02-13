AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu'
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AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu'

Avrupa'ya iltica etmek isteyen binlerce göçmen sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı. Şu anda 30 bini aşkın mülteci Bosna Hersek'te yaşam mücadelesi veriyor. Bazıları sınırı geçmeye çalışırken Hırvat polisinin şiddetine maruz kalıyor

13.02.2020 07:15 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:15
AB'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin Bosna Hersek'teki zorlu 'oyunu'

'ya iltica etmek isteyen binlerce mülteci Balkanların batısında alınan sert güvenlik önlemleri ve sınırların kapatılması sonrası soluğu Bosna Hersek'te aldı.


2017 yılında Balkan rotası üzerinden Avrupa Birliği (AB) topraklarına ulaşmayı binden az kişi başarırken, sınır ekiplerince durdurulan ve geri gönderilen 30 bini aşkın mülteci şu anda Bosna Hersek'te yaşam mücadelesi veriyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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