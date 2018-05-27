AB'ye Mesafeli Ekonomi Bakanı Adayı İtalya'yı Karıştırdı

Koalisyon ortaklarının ekonomi bakanlığına daha önce Euro için 'Alman hapishanesi' deyimini kullanan Paolo Savona'yı getirmeyi düşünmeleri ülkeyi bir anda karıştırdı.

Author: euronews-tr

Tags: Beş Yıldız Hareketi Kuzey Ligi Koalisyon Avrupa Birliği İtalya Posted: 27 mei 2018