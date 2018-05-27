AB'ye Mesafeli Ekonomi Bakanı Adayı İtalya'yı Karıştırdı
Koalisyon ortaklarının ekonomi bakanlığına daha önce Euro için 'Alman hapishanesi' deyimini kullanan Paolo Savona'yı getirmeyi düşünmeleri ülkeyi bir anda karıştırdı.
Koalisyon ortaklarının ekonomi bakanlığına daha önce Euro için 'Alman hapishanesi' deyimini kullanan Paolo Savona'yı getirmeyi düşünmeleri ülkeyi bir anda karıştırdı.
Author: euronews-tr
Tags: Beş Yıldız Hareketi Kuzey Ligi Koalisyon Avrupa Birliği İtalya Posted: 27 mei 2018
Kaynak: Euronews.com