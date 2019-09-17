AB'ye İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılın çağrısı

AB'ye İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılın çağrısı

Avrupa'da hukukun üstünlüğünü korumak için kurulan Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Birliği'ne (AB), İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması çağrısında bulundu.

17.09.2019 18:15
AB'ye İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılın çağrısı

Avrupa'da hukukun üstünlüğünü korumak için kurulan Avrupa Konseyi (AK) Avrupa Birliği'ne (AB), İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalaması çağrısında bulundu.


AB'den bağımsız işleyen 47 üyeli Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, son yıllarda AB'nin aldığı tartışmalı kararlardan dolayı insan hakları konusunda açıklığa kavuşturulamayan 'gri alanlar' bulunduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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