AB'ye ihracatta çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik ürünlerinde karbon vergisi başlıyor
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AB'ye ihracatta çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik ürünlerinde karbon vergisi başlıyor

AB'ye ihracatta çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik ürünlerinde karbon vergisi başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İzmir Enternasyonel Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla gerçekleştirilen İzmir İş Günlerinde, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında gerçekleşecek dekarbonizasyon süreci ele alındı.

İzmir Enternasyonel Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla gerçekleştirilen İzmir İş Günlerinde, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında gerçekleşecek dekarbonizasyon süreci ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu dünya çapında iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı ve iddialı yasa taslağı "Fit for 55" paketini 14 Temmuz'da açıkladı. Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonuyla gerçekleştirilen İzmir İş Günlerinde Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında gerçekleşecek dekarbonizasyon süreci ele alındı.

"Ticaretin Geleceği: Güncel Gelişmeler" webinarı; AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve İktisadi Bölüm Başkanı Bartosz Przywara, AB Nezdinde Ticaret Başmüşaviri Canan Nilüfer Dora, Londra Ticaret Başmüşaviri Tarık Sönmez ve Moskova Ticaret Başmüşaviri Feridun Başer'in katılımlarıyla Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, Avrupa Birliği ile Türkiye'nin 143 milyar dolar ticaret hacmi olduğunu hatırlatarak, Yeşil Mutabakatı ana gündem maddesi olarak benimseyen EİB'nin faaliyetleri ve projeleriyle ilgili bilgi vererek, "AB ile ticaretimizde birçok sektörde önemli tedarikçi konumundayız. EİB'in sektörel aksiyon planları ile düşük karbonlu ekonomi sürecini hızlandırması en önemli adımlardan biri. Biz EİB olarak küresel iklim rejiminin çerçevesini netleştiren Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kapsamında, birçok proje gerçekleştiriyoruz. 2020'yi 'Sürdürülebilirlik Yılı' ilan ettik ve 'Sürdürülebilirlik Manifestosu' hazırladık. Sürdürülebilirlik çalışma grubumuz her geçen gün ajandasına yeni projeler ekliyor. Birliğimiz kapsamında sıfır atık belgesi aldık. Birleşmiş Milletler inisiyatifi Global Compact'a Türkiye'den üye olan ilk İhracatçı Birliği olduk" dedi.

EİB Sürdürülebilirlik Günleri başlığı ile Yeşil Anlaşma hakkında firmaları bilgilendirdikleri bir dizi eğitim programı organize ettiklerini anlatan İşbırakmaz, "Türkiye'nin organik ürün ihracatının yüzde 75'i bölgemizden gerçekleştiriliyor. Organik sektörümüz Yeşil Mutabakat ve İklim Değişikliği konu başlıklarında iki projeye başvurdu. 'Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz' projemiz kapsamında da ürünlerimizin akredite olmuş laboratuvarlarda analizlerini yapıyoruz. Sanayi ve tarım sektörlerimizin çevreci ve düşük karbonlu kalkınmaya geçişini hızlandırmak için firmalarımıza Sürdürülebilir UR-GE projelerimizle destek veriyoruz" dedi. - İZMİR

AB'ye ihracatta çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik ürünlerinde karbon vergisi başlıyor
AB'ye ihracatta çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik ürünlerinde karbon vergisi başlıyor
AB'ye ihracatta çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik ürünlerinde karbon vergisi başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AB'ye ihracatta çimento, alüminyum, demir çelik, gübre ve elektrik ürünlerinde karbon vergisi başlıyor - Haberler Ekonomi
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