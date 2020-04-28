AB'ye geçen yıl yaklaşık 14 bin refakatsiz çocuk iltica başvurusunda bulundu Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 2019'da yaklaşık 14 bin refakatsiz çocuk iltica başvurusu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 2019'da yaklaşık 14 bin refakatsiz çocuk iltica başvurusu yaptı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2019'da 27 AB üyesi ülkeye 13 bin 800 refakatsiz çocuk iltica başvurusunda bulunurken, bu sayı bir önceki yıl 16 bin 800, tepe noktasına ulaştığı 2015'te ise 92 bindi.

Bu refakatsiz çocukların yüzde 85'ini erkekler oluştururken, üçte ikisi 16 ile 17 yaşlarında, yüzde 11'i de 14 yaş altında bulunuyor.

AB'den iltica talep eden çocuklardan yüzde 30'unu Afganlar, yüzde 20'şerini Suriyeliler ve Pakistanlılar oluşturuyor. Yunanistan, AB genelinde yüzde 24 ile refakatsiz çocukların en çok başvuru yaptığı ülke olurken, bunu yüzde 19'la Almanya, yüzde 9'la Belçika ve yüzde 8'le Hollanda takip etti.

Kaynak: AA