AB'ye geçen yıl refakatçisi olmayan 13 bin 600 çocuk sığınma başvurusu yaptı
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AB'ye geçen yıl refakatçisi olmayan 13 bin 600 çocuk sığınma başvurusu yaptı

AB'ye geçen yıl refakatçisi olmayan 13 bin 600 çocuk sığınma başvurusu yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl yanında herhangi bir refakatçisi bulunmayan 13 bin 600 çocuk sığınma başvurusu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine geçen yıl yanında herhangi bir refakatçisi bulunmayan 13 bin 600 çocuk sığınma başvurusu yaptı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, 18 yaşından küçük olup AB ülkelerine sığınma başvurusu yapanların içinde, refakatçisi olmayan çocukların oranı yüzde 10 oldu.

Yüzde 88'i erkek çocuklardan oluşan bu başvuru sahiplerinin yüzde 67'sinin 16 ile 17 yaşlarında, yüzde 22'sinin 14-15 yaşlarında, yüzde 11'inin ise 14 yaşından küçük olduğu bildirildi.

Refakatçisi olmayan çocukların üçte ikisi Afganistan, Suriye ve Pakistan'dan Avrupa ülkelerine geldi.

Bu çocukların en fazla sığınma başvurusu yaptığı ülkeler, Yunanistan ve Almanya oldu. Refakatsiz çocukların yüzde 20'si Yunanistan'da, yüzde 16'sı Almanya'da, yüzde 10'u Avusturya'da, yüzde 9'u Belçika'da sığınma talep etti.

Herhangi bir refakatçisi olmadan AB ülkelerinde sığınma başvurusu yapan çocuk sayısı 2015'ten bu yana azalıyor. 2015'te 92 bin olan bu sayı, 2019'de 14 bin 100'e inmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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