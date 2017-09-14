AB Yaptırımları Uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edici eylemlerden ötürü, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan yaptırımların süresini 6 ay uzatmaya karar verdi.



AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemler nedeniyle, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan ilave yaptırımların ve vize kısıtlamaları süresinin 15 Mart 2018'e kadar uzatıldığı bildirildi.



Yapılan durum değerlendirmesinde uygulanmakta olan yaptırımların değiştirilmesi yönünde bir gerekçe oluşmadığına vurgu yapılan açıklamada, yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 38 şirket ve 149 kişi bulunduğu kaydedildi.



Bu yaptırımlara ilave olarak AB'nin, Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı egemenliği altına alması nedeniyle Rusya'daki belirli sektörlere yönelik ekonomik yaptırımlar da bulunuyor. Ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke Rusya'ya silah satışı yapamıyor. Ekonomik yaptırımlarla Rusya'nın petrol ve doğalgaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor ve Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.



Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.