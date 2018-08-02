AB Yanlıları, İngiltere ile AB Arasında Kısıtlı Taslak Bir Anlaşmadan Korkuyor

İngiltere'nin herhangi bir ayrılık anlaşmasına varmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmasını önlemek için Almanya'nın Theresa May'e muğlak bir Brexit anlaşması sunacağı haberleri Birlik'te kalma taraftarlarında paniğe yol açarken, Almanya bu iddiaları reddetti.

Birlik'te 'kalma' kampanyası AB'den ayrılma konusunda ikinci bir referandum çağrısında yoğunlaştı. Kampanya, bir anlaşma yapmadan İngiltere'nin AB'den ayrılmasını kör çıkış olarak niteledi. Birlikte Kalma taraftarları, Başbakan May'e yüz kurtaracak bir teklif sunup, büyük meselelerin çözümünü geçiş müzakerelerine erteleme planına karşı AB'yi uyardı.

Birlikte kalma taraftarlarının, AB ülkeleri liderlerinin İngiltere'nin bir anlaşma olmadan Birlikten ayrılması korkusuyla Almanya ve Fransa'nın onaylamasıyla AB baş müzakerecisi Michel Barnier'in İngiltere'ye muğlak bir teklif sunma korkusu olduğu kaydedildi.

Birlikte kalma taraftarlarının kalan kısa zaman içinde gelecekteki ilişkilerin detaylarının müzakere edilmeyeceği konusunda kaygıları olduğu da belirtildi. Şu ana kadar, Fransa ve Almanya'nın Brexit'den sonra gelecekte planlanan ticaret detayları konusundaki bir siyasi deklarasyon yapılmasında ısrar ettiği kabul ediliyor. Gelecekteki bağlantılar konusundaki nispeten kısa bir deklarasyonun resmi bir anlaşma olmayacağı, bu anlaşmanın İngiltere'nin ödemelerini, İrlanda sınırı ve vatandaşlık hakları konusunu da detaylarıyla kapsamayı gerektirdiği ifade edildi.

AB ilişkileri konusunda muğlak bir anlaşmanın Başbakan May'in milletvekilleri tarafından iyi karşılanacağı, İşçi partisinin de bunu reddetmesinin kolay olmayacağı iddia edildi.

Birlikte kalma taraftarlarının AB'nin kilit roldeki yetkilileri sistematik bir diplomatik temasları olmadığı, Tony Blair ve Nick Clegg gibi üst düzey şahıslarla irtibatta bulunduğu ifade edildi.

Brüksel ve Avrupa Birliği yetkililerden gelen haberlere rağmen Alman kaynaklarının, AB Komisyonuna muğlak bir taslağı desteklemeleri konusunda bir talimat vermediklerinde ısrar ettiği ifade edildi. - LONDRA