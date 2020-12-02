AB, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi yaygınlaştıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AB, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi yaygınlaştıracak

02.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:57
AB, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi yaygınlaştıracak

Avrupa Birliği (AB), Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi ana politika alanları içinde yaygınlaştırma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB), Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi ana politika alanları içinde yaygınlaştırma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Birlik üyesi ülkeler Yahudi karşıtlığının önlenmesi ve bunun tüm formlarıyla mücadeleyi yaygınlaştırma konusunda mutabık kaldı.

Konsey açıklamasında, Avrupa'da Yahudilere yönelik tehditlerdeki artış, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki komplo teorileri ve Yahudi karşıtı olaylarla nefret suçlarının artmasından duyulan endişe ifade edildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor
Bilim Kurulu üyesi hayallerimizi yıktı! Korona salgınının bitiş tarihi giderek uzaklaşıyor

İnternetteki nefret ifadeleri ve terör içeriklerinin derhal kaldırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Yahudi karşıtı eylemlere yönelik güçlü ve sistematik bir adli karşılık verilmesi istendi, ayrıca antisemitizm ve Holokost ile ilgili eğitimin önemine işaret edildi.

AB üyesi ülkeler, AB Komisyonu'nun Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi öncelik haline getirme kararından duyulan memnuniyeti de ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

İlgili Haberler

Çavuşoğlu: 'Salgının olumsuz etkilerinden biri de Avrupa'da yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi akımların güçlenmesidir'
Çavuşoğlu: "Salgının olumsuz etkilerinden biri de Avrupa'da yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi akımların güçlenmesidir"
ABD'de fanatik Yahudiler düğünde Covid-19 önlemlerini hiçe saydı
ABD'de fanatik Yahudiler düğünde Covid-19 önlemlerini hiçe saydı
Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymasına izin vermedi
Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin topraklarına el koymasına izin vermedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Halife Hafter Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Terör Rusya Aralık Pfizer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AB, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi yaygınlaştıracak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 00:00:35. #1.14#
title