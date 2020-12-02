AB, Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi yaygınlaştıracak

Avrupa Birliği (AB), Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi ana politika alanları içinde yaygınlaştırma kararı aldı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Birlik üyesi ülkeler Yahudi karşıtlığının önlenmesi ve bunun tüm formlarıyla mücadeleyi yaygınlaştırma konusunda mutabık kaldı.

Konsey açıklamasında, Avrupa'da Yahudilere yönelik tehditlerdeki artış, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki komplo teorileri ve Yahudi karşıtı olaylarla nefret suçlarının artmasından duyulan endişe ifade edildi.

İnternetteki nefret ifadeleri ve terör içeriklerinin derhal kaldırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Yahudi karşıtı eylemlere yönelik güçlü ve sistematik bir adli karşılık verilmesi istendi, ayrıca antisemitizm ve Holokost ile ilgili eğitimin önemine işaret edildi.

AB üyesi ülkeler, AB Komisyonu'nun Yahudi karşıtlığıyla mücadeleyi öncelik haline getirme kararından duyulan memnuniyeti de ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam