AB Yabancı Doğrudan Yabancı Yatırımları İnceleyecek

– Avrupa Birliği Konseyi (EC), Nisan ayında devreye alınmak üzere doğrudan yabancı yatırımların incelenmesi konusundaki genel çerçeveyi kabul etti.

Komisyon'dan yapılan açıklamaya göre, mekanizma güvenlik, kamu düzeni ve stratejik çıkarları koruma amaçlı olacak. Karar alıcı mekanizmalar bloğun yürütme kolu ve üye devletler arasında bir mekanizma kurarak, üyelerin doğrudan yabancı yatırımlar hakkındaki endişelerini belirtmelerinde yardımcı olacak. Doğrudan yabancı yatırımlar veya doğrudan yabancı yatırımlar için hazırlanan teklif 14 Şubat'ta Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edildi.

Ticaretten sorumlu komisyon üyesi Cecilia Malmstrom, "Avrupa Birliği (AB) dış yatırımdan çok fazla kazanıyor ve ekonomilerimizde hayati bir rol oynuyor. Bununla birlikte, stratejik sektörlerimizdeki yatırımlarda son zamanlarda bir artış olduğunu gördük ve bu, konuyla ilgili sağlıklı bir kamuoyu tartışmasına yol açtı" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kararın AB'nin stratejik çıkarlar söz konusu olduğunda "hızlı hareket edebileceğini" gösterdiğini vurguladığını söyledi. - İstanbul

Kaynak: DHA