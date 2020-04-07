AB Warner Bros ve Universal ortaklığını onayladı Avrupa Komisyonu, Warner Bros ile Universal şirketlerinin yeni bir ortaklık kurmalarını onayladı.

Avrupa Komisyonu, Warner Bros ile Universal şirketlerinin yeni bir ortaklık kurmalarını onayladı.

ABD merkezli, dünyanın en büyük film yapım ve televizyon yayın şirketlerinden Warner Bros, yine ABD merkezli çok uluslu telekomünikasyon şirketi AT&T tarafından ve ABD merkezli film yapım şirketi Universal da ABD merkezli medya ve telekomünikasyon şirketi Comcast Corporation tarafından kontrol ediliyor,

Avrupa Komisyonu'nun ortaklık konusundaki raporuna göre, iki şirketin oluşturacağı yeni ortaklık, ağırlıklı olarak ABD ve Kanada'da olmak üzere, DVD ve benzeri medyaya yüklenen ev eğlence içerikleri üretecek.Komisyon'un raporunda, "Ortaklığın, Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde öngörülen herhangi bir etkinliğinin olmayacağı gözönüne alınarak, rekabet ile ilgili bir kaygı oluşturacak bir durumun olmadığı görüldü" denildi.

Warner Bros ve Universal, Kuzey Amerika'da oluşturdukları ve bu bölgenin pazarına yönelik çalışmasını öngördükleri yeni ortaklığı Ocak ayında duyurmuşlardı. Yeni ortaklığın başkanlığına, iki tarafın ortak önerisiyle sektörün emektarlarından Eddie Cunningham getirildi.

Kaynak: DHA