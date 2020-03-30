AB-Vietnam ticaret anlaşmasına "yeşil ışık" Avrupa Birliği (AB), Vietnam ile imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.

Avrupa Birliği (AB), Vietnam ile imzalanan ticaret anlaşmasını onayladı.

AB Konseyi, Vietnam ile müzakereleri 2012'de başlayan ve geçen yıl imzalanan ticaret anlaşmasına onay verildiğini bildirdi.

Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergilerinin yüzde 99'u ürün kategorilerine göre 10 yıla kadar kademeli biçimde kaldırılacak.

Ticaret anlaşması, Vietnam'da insan hakları ihlallerinin yaşanması durumunda askıya alınabilecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Vietnam tarafından da resmen onaylanması gerekiyor.

AB ve yaklaşık 95 milyon nüfuslu Vietnam arasında yıllık 50 milyar avroluk mal ve 4 milyar avroluk hizmet ticareti gerçekleştiriliyor.

Vietnam, AB ülkelerine iletişim cihazları, giyim ve gıda ürünleri satarken, AB'den makine, taşıt, kimya ve tarım ürünleri alıyor.

Kaynak: AA