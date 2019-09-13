AB Venezuelalı göçmen akını için Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderiyor

AB Venezuelalı göçmen akını için Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderiyor

Avrupa Birliği Venezuelalı göçmenler akını için Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderiyor

13.09.2019 00:15
AB Venezuelalı göçmen akını için Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderiyor

Avrupa Birliği (AB), Venezuelalı göçmen akınına uğrayan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya 30 milyon euro yardım gönderme kararı aldı.


AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini perşembe günü yaptığı açıklamada, 1,4 milyon Venezuelalı göçmene ev sahipliği yapan Kolombiya'nın kimlik tespiti ve sosyo-ekonomik entegrasyon sürecine katkıda bulunmak amacıyla 30 milyon euro yardım yapacaklarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et