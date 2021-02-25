AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti
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AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini "istenmeyen kişi" ilan etti

25.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:54
AB, Venezuela'nın AB'deki diplomatik temsilcisini

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB'deki diplomatik misyon temsilcisi Büyükelçi Claudia Salerno Caldera'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'nın AB'deki diplomatik misyon temsilcisi Büyükelçi Claudia Salerno Caldera'yı "istenmeyen kişi" ilan etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, kararın Venezuela'nın AB temsilcisi için aldığı aynı karara karşılık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "AB, Venezuela'nın kararının tamamen haksız ve AB'nin üçüncü ülkelerle ilişkileri ve ortaklıkları geliştirme amacına ters düştüğünü değerlendirmektedir." ifadesi yer aldı.

AB Konseyi, 23 Şubat'ta "demokrasi ve insan haklarına zarar verdikleri gerekçesiyle" Venezuelalı 19 yetkiliye yaptırım uygulama kararı alındığı açıklanmıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkedeki AB temsilcisini istenmeyen kişi ilan etmiş, kararın AB'nin Venezuelalı yetkililere yaptırım uygulaması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Maduro hükümeti, 29 Haziran 2020'de de ülkedeki AB yetkilisini "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve sonrasında bu kararından vazgeçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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