AB, Venezuela'da seçimlerin ertelenmesini istiyor
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AB, Venezuela'da seçimlerin ertelenmesini istiyor

30.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:26
AB, Venezuela'da seçimlerin ertelenmesini istiyor

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da özgür ve adil seçimler için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle 6 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerinin ertelenmesini istedi.

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da özgür ve adil seçimler için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle 6 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerinin ertelenmesini istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta iki AB yetkilisinin Venezuela'ya giderek muhalefet, sivil toplum ve yönetimle görüşmeler yaptığı, ülkede demokratik ve adil seçimlerin yapılması için gerekli şartların bulunmadığına yönelik AB'nin görüşünü ilettiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Venezuela politikasının değişmediği vurgulanarak, "Özgür, adil ve demokratik seçimlerin yapılması için şartlar şu anda oluşmuş değil." ifadesine yer verildi.

Diyaloğa alan açmak için parlamento seçimlerinin ertelenme ihtimali ve mevcut şartların değiştirilmesi konularının AB'nin uluslararası girişimlerinde ele alındığı belirtilen açıklamada, "Erteleme olmadan, demokratik şartlar ve seçim koşulları iyileştirilmeden AB, Venezuela'ya seçim gözlem misyonu göndermeyi düşünemez." denildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AB'nin daha önce de yaptığı seçimlerin ertelenmesi çağrısını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

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