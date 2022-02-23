AB ve Orta Asya ülkeleri Afganistan Özel Temsilcileri Konferansı Taşkent'te yapıldı

Avrupa Birliği (AB) ve Orta Asya ülkeleri Afganistan Özel Temsilcileri Konferansı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

AB, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın Afganistan Özel Temsilcilerinin katıldığı konferansta, Afgan krizine barışçıl çözüm bulmak, Afganistan'ı bölgesel entegrasyon süreçlerine aktif şekilde dahil etmek, ülke ekonomisini yeniden kalkındırmak ve çeşitli altyapı projelerini uygulamak için uluslararası ve bölgesel çabalar ele alındı.???????

Konferansta, Taliban yönetiminin Afganistan'da geniş tabanlı hükümet kurma, kadınların ve azınlıkların haklarına saygı gösterme, ülkenin uluslararası teröristler için bir sığınak haline gelmesini önleme konusundaki vaatlerini ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulandı.

Afganistan'daki zorlu insani durumdan duyulan endişelerin ifade edildiği konferansta diğer ülkeler de Afgan halkına yardım yapmaya çağrıldı.

Katılımcılar Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Afganistan'a insani yardım ulaştırmak için ülkenin Tirmiz şehrinde ulaştırma ve lojistik merkezini kurma girişimini desteklediklerini belirtti.

Afgan halkını desteklemek için bir istişare ve iş birliği platformu olarak bu etkinliğin düzenli olarak yapılması konusunda mutabık kalınan konferansın sonunda ortak bildiri kabul edildi.