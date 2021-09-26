AB ve NATO'dan Kosova ile Sırbistan'a gerginliği düşürme çağrısı - Haberler
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AB ve NATO'dan Kosova ile Sırbistan'a gerginliği düşürme çağrısı

AA / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
AB ve NATO'dan Kosova ile Sırbistan'a gerginliği düşürme çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, bir süredir Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, bir süredir Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için çağrıda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile konuştuğunu, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi gerektiğini bildirdi.

Stoltenberg, "Belgrad ve Priştine'nin itidal sergilemesi, diyaloğa dönmesi hayati önemdedir. NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunun yetkisi, herkese güvenli bir ortam ile hareket özgürlüğünün sağlanması için devam etmektedir." ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de konuyla ilgili açıklamasında, "Sırbistan ve Kosova, özel polis birliklerini geri çekerek ve yollardaki barikatları kaldırarak koşulsuz şekilde sahadaki gerginliği düşürmeli. Provokasyonlar, tek taraflı adımlar ve koordineli olmayan eylemler kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Kosova ve Sırbistan'ın durumu yatıştırmak için çözüm bulması gerektiğini vurgulayan Borrell, AB'nin buna yönelik çabaları destekleyeceğini kaydetti. Borrell, Kosova ve Sırbistan'da halkın güvenliğine yönelik herhangi bir tehlikeden Kosovalı ve Sırp liderlerin sorumlu olacağını belirtti.

Borrell, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yakın temasta olduğunu, Kosova Gücü'nün (KFOR) Batı Balkanlar'da istikrarın sağlanmasında kilit önem taşıdığını ifade etti.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlık açıklamasında, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, kararın Kosova'daki Sırplara yönelik olmadığını söyleyerek, "Amacımız provokasyon veya istikrarsızlık değil. Yapılan her şey kanuna uygundur. Bizler sadece süresi biten bir anlaşmanın gerekliliğini uyguluyoruz." demişti.

Benzer uygulamanın Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

Sınırda Sırbistan plakalı araçlara yönelik uygulamanın ardından ülkenin kuzeyinde protestolar düzenlenmişti. Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılmıştı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Son Dakika Haberleri
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