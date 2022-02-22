AB ve Körfez ülkelerinden Kudüs'te gerginliğin durdurulması çağrısı

Avrupa Birliği (AB) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Ortaklık Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimin düşürülmesi ve Yemen'de ön koşulsuz ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 26'ncı AB-KİK Ortaklık Konseyi ve Bakanlar Toplantısı'nın ardından ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kudüs'te gerginliğin durdurulması ve Filistin halkının meşru isteklerini karşılayacak şekilde iki devletli çözüme bağlı kalınması istendi.

Yemen'de ise önkoşulsuz bir ateşkes anlaşmasına ve siyasi çözüme ihtiyaç olduğunun vurgulandığı açıklamada, Husilerin son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınandı.

Lübnan, Irak ve Libya mesajları

AB-KİK Ortaklık Konseyi, Lübnan hükümetine Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir an önce anlaşmaya varabilmek için reform adımlarını hızlandırma çağrısı yaptı.

Bu çerçevede Lübnan'da özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı seçimlerin planlandığı gibi 15 Mayıs 2022'de yapılmasının önemine işaret edildi.

Konsey, Irak'ta da siyasi istikrarı korumak için seçimlerin sonuçlarını yansıtacak bir hükümetin kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Ortak açıklamada, BM'nin Libya'da özgür, adil, kapsayıcı ve güvenilir cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlemesi konusundaki çabalarının desteklendiği kaydedildi.

Afganistan'daki insani durum

AB-KİK Ortaklık Konseyi ayrıca Afganistan halkının ihtiyaçlarına acilen cevap verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Açıklamada, Taliban'ın insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi, Afganistan'da herhangi bir terör örgütünün eğitim veya örgütlenmesine izin vermemesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının önemine işaret edildi.

AB ve KİK üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve temsilcileri Brüksel'de dün bir araya gelmişti.