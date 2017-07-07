AB ve Jeopoltik Risklerle Euro ve Dolarda Tırmanış Sürüyor

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerdeki sorunlar ve bölgesel jeopolitik risklerin etkisiyle euro ve dolarda dün hız kazanan yükseliş sürüyor.



Tüm zamanların rekor düzeyine yükselen euro günün ilk işlemlerinde 4.1492 liraya çıkarak, 4.15 lira sınırına yaklaşırken, dolar da 3.6353 liraya kadar yükseldi. - İstanbul