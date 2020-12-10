AB ve İngiltere için Brexit Anlaşması'nda son şans
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AB ve İngiltere için Brexit Anlaşması'nda son şans

10.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:15
AB ve İngiltere için Brexit Anlaşması'nda son şans

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında devam eden Brexit Anlaşması kapsamında bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında devam eden Brexit Anlaşması kapsamında bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında devam eden ve sonuçlandırılması için çok az bir zaman kalan Brexit Anlaşması için son dönemece girildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Brüksel'de gerçekleştirilen ve 3 saat süren görüşmenin ardından tarafların beklenen Brexit Anlaşması için bu Pazar gününe kadar nihai anlaşmaya varması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Bugüne kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamayan tarafların Pazar gününe kadar bir nihai anlaşmaya varması zor görünüyor.

Görüşme sonrasında kısa bir basın açıklaması yayınlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Çözülmemiş konularda görüşmelerin durumu hakkında canlı ve ilginç bir görüşme yaptık. Birbirimizin konumlarını anlıyoruz. Ekipler, bu sorunları çözmeye çalışmak için derhal yeniden toplanmalıdır. Hafta sonu sonunda bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

Beklenen Brexit Anlaşması kapsamında rekabet, anlaşmanın yürütülmesi, balıkçılık konularının çözülmesi ve iki tarafı da koruyan bir anlaşma sağlanması gerekiyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) prensiplerine dönülecek ve bu da iki taraf arasında yeniden Gümrük kurallarına dönülmesi anlamına gelecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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