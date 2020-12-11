AB ve İngiltere farklılıkları gideremedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri hakkında, "Henüz farklılıkları giderecek bir çözüm bulamadık.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakereleri hakkında, "Henüz farklılıkları giderecek bir çözüm bulamadık." dedi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Liderlere, AB ve İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin son durumu anlattığına işaret eden Von der Leyen, "Temel konulardaki pozisyonlarımız birbirinden ayrı olmaya devam ediyor. Adil rekabet prensibi, AB piyasalarına imtiyazlı erişimin ön koşuldur." diye konuştu.

Von der Leyen, balıkçılık konusunda da fikir ayrılıklarının sürdüğüne dikkati çekerek, "Henüz farklılıkları giderecek bir çözüm bulamadık. İngiltere'nin denizlerini kontrol etme isteğini anlıyoruz. İngiltere de on yıllardır burada faaliyet gösteren AB balıkçılarının meşru beklentilerini anlamalı." ifadesini kullandı.

"Pazar günü karar vereceğiz"

AB ve İngiltere müzakerecilerin bu konular üzerinde çalışmayı sürdürdüğüne işaret eden Von der Leyen, "Anlaşma koşullarının sağlanıp sağlanmadığına pazar günü karar vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, liderlerin bütçe, kurtarma programı ve iklim hedefleri ile ilgili konularda anlaştıklarını belirterek, bütçe ve kurtarma programı konusundaki uzlaşının "hukukun üstünlüğü" ilkesini koruyacağını ve salgının ekonomik sonuçları ile mücadeleye katkı vereceğini anlattı.

Avrupa ekonomisinin ve vatandaşların söz konusu paketin mali desteğine acil biçimde ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin paketi hızla onaylaması gerektiğini belirtti.

"Uzlaşmanın sağlanmasında Almanya'nın ara buluculuğu rol oynadı"

AB Konseyi Başkanı Michel de AB'nin geleceği için önemli konular ve zor başlıkların yoğun biçimde müzakere edildiğine işaret ederek, "Bütçe ve kurtarma programını uygulamaya başlamak konusunda anlaştık." diye konuştu.

Bu uzlaşının sağlanmasında Almanya'nın ara buluculuğunun önemini vurgulayan Michel, bütçe ve kurtarma programında "hukukun üstünlüğü" mekanizmasının da yer aldığını anlattı.

Michel, liderlerin çevre konusunda da uzun görüşmeler yaptıklarına dikkati çekerek, "İklim değişikliğiyle mücadele için 2030'a kadar sera gazı salınımını yüzde 55 düşürmeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker