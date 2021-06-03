AB ve İngiltere 2021 balıkçılık kotalarında anlaştı
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AB ve İngiltere 2021 balıkçılık kotalarında anlaştı

AB ve İngiltere 2021 balıkçılık kotalarında anlaştı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlandı.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere ile AB arasında 2021 yılı balık avlama kotalarına ilişkin müzakerelerde anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, 75 tür için 2021 yılı balıkçılık kotası ile bazı derin deniz stoklarına verilecek izinlerin belirlendiği kaydedildi.

Söz konusu anlaşmanın teknik detayları ise henüz paylaşılmadı.

AB ve İngiltere arasında Brexit müzakerelerinde balıkçılık ve kotalar konusu en zor başlıklar arasında yer alıyordu. Taraflar arasında yapılan ticaret ve iş birliği anlaşmasında, İngiliz kara sularındaki AB kotasının 2026 yılına kadar yüzde 25 düşürülmesi ve her balık türü için yıllık kotaların ayrı olarak belirlenmesi öngörülmüştü.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, mayıs ayında kendi sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da adanın limanını ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine donanma gemileri karşılıklı olarak geri çağırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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