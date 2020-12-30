AB ve Çin yatırım anlaşmasında uzlaştı

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında 2014 yılından beri devam eden yatırım anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlandı.

Avrupa Birliği (AB) ile Çin arasında 2014 yılından beri devam eden yatırım anlaşması müzakerelerinde uzlaşı sağlandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping video konferans yöntemiyle "AB-Çin Liderler Toplantısı" gerçekleştirdi.

Von der Leyen, toplantı bitiminde sosyal medya hesabından "Bugün AB ve Çin yatırım anlaşması müzakereleri sonuçlandırıldı." ifadesini kullandı.

AB'nin dünyadaki en büyük tek pazara sahip olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, karşılıklı ve eşit şartlar altında ticarete açık olduklarını belirtti. Von der Leyen, anlaşma ile dengeli ticaret yapmayı ve iş fırsatlarını arttırmayı amaçladıklarına işaret etti.

AB Konseyi Başkanı Michel de sosyal medya hesabından, "Yatırım anlaşması müzakerelerinde varılan siyasi uzlaşıyı memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, AB'nin kurallara dayalı uluslararası iş birliğine bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantı bitiminde AB tarafından yayımlanan bildiride, "AB ve Çin, Kapsamlı Yatırım Anlaşması müzakerelerini prensipte sonuçlandırdı." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmanın büyük ekonomik öneme sahip olduğu belirtilen bildiride, bunun tarafları sürdürülebilir kalkınma ilke ve değerlere dayalı bir yatırım ilişkisine soktuğu kaydedildi.

Bildiride, anlaşmanın yürürlüğe girdiğinde AB ile Çin arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisinin yeniden dengelenmesine yardımcı olacağı belirtildi.

Çin'in AB yatırımcıları için eşi görülmemiş seviyede piyasa erişimi taahhüt ettiğine işaret edilen bildiride, anlaşmanın Çin kamu şirketlerine açık yükümlülükler getirdiği, zorla teknoloji transferini ve diğer piyasa bozucu uygulamaları yasakladığı, kamu desteklerini daha şeffaf hale getirdiği ifade edildi.

Bildiride, AB firmalarının Çin piyasasında rekabet ederken daha adil muamele göreceğine dikkat çekildi.

Anlaşmanın çevre ve iklimle ile birlikte çalışma standartlarına ilişkin önemli taahhütler içerdiği kaydedilen bildiride, Çin'in onayladığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerini etkin biçimde uygulamayı taahhüt ettiği, zorunlu çalıştırma da dahil temel ILO sözleşmelerini onay için de çalışacağı kaydedildi.

-Yatırım anlaşması hakkında

Müzakereleri 2014 yılında başlayan AB-Çin yatırım anlaşması ile AB yatırımcılarının Çin piyasalarına daha fazla erişebilmesi amaçlanıyor. Anlaşma ile Çin'in otomotiv, finansal hizmetler, sağlık ve telekomünikasyon gibi çeşitli sektörleri Avrupalı yatırımcılara açılacak. Çin'deki kamu şirketleri hizmet alımlarında AB firmalarına ayrımcılık yapmayacak. Çin'deki kamu desteklemeleri daha şeffaf olacak.

Çin'deki zorunlu teknoloji transferi uygulaması yasaklanacak. AB piyasaları da Çinli yatırımcılara açık olmayı sürdürecek.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için yasal metnin hazırlanması, tercüme edilmesi, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerekiyor.

Çin'deki insan hakları ve işçi hakları ihlalleri uluslararası toplum tarafından tepki topluyor.

Özellikle Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik baskı ve hak ihlalleri sıklıkla eleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker