"AB ve Çin, iklim yönetimi konusunda iş birliğine hevesli"
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"AB ve Çin, iklim yönetimi konusunda iş birliğine hevesli"

'AB ve Çin, iklim yönetimi konusunda iş birliğine hevesli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Evans Fanoulis, "Her iki taraf da küresel iklim yönetimi konusunda birlikte çalışmaya hevesli. Bu amaçla, Çin ve AB, iklim değişikliği konusunda Paris Anlaşmasına ortaklaşa sadık kalmayı kararlaştırdı" dedi.

Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Evans Fanoulis, "Her iki taraf da küresel iklim yönetimi konusunda birlikte çalışmaya hevesli. Bu amaçla, Çin ve AB, iklim değişikliği konusunda Paris Anlaşmasına ortaklaşa sadık kalmayı kararlaştırdı" dedi.

Xi'an Jiaotong-Liverpool Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Dr. Evans Fanoulis, 19-20 Temmuz tarihlerinde Çin'de düzenlenecek olan İmalat Dış Kaynaklarına Yönelik 3'üncü Küresel Zirvede, AB'nin yenilikçilik öncelikleriyle ilgili sunumunda AB'nin iklim değişikliği eylemlerine değinecek.

Zirve öncesi konuşan Dr. Fanoulis, "Çin ve AB şimdiye kadar iklim değişikliği, kirlilik ve çevre konusunda ortak projeler ve sinerjiler geliştirdi." dedi. "AB-Çin stratejik ortaklığı çerçevesinde iklim değişikliği ve çevresel sorunlara ayrılmış ortak bakanlık seviyesinde ve üst düzey diyaloglar söz konusu. Bu kritik konularda hatırı sayılır işbirliği görüyoruz. Her iki taraf da küresel iklim yönetimi konusunda birlikte çalışmaya hevesli. Bu amaçla, Çin ve AB, iklim değişikliği konusunda Paris Anlaşmasına ortaklaşa sadık kalmayı kararlaştırdı" açıklamasında bulundu.

Dr. Fanoulis, sözlerine şöyle devam etti: "AB-Çin stratejik ortaklığı bağlamında, AB araştırma, yenilik ve bilimsel gelişim projelerini halihazırda finanse etmiştir. Önsezim, AB ve Çin'in iklim değişikliği gibi sorunlara karşı yakın çalışmayı ve yenilikçi çözümler üretmeyi sürdüreceği ve COVID-19 salgını nedeniyle eğitim ve halk sağlığı gibi diğer alanlardaki işbirlikçi girişimleri daha da inceleyeceğidir".

Dr. Fanoulis'in sunumunda AB'nin ticaret ve sanayi politikalarına, araştırma ve yenilikçilik yatırımına ve AB-Çin işbirliğine de atıfta bulunacağı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, Çin ve Avrupa Birliği son yıllarda gıda ve tarım ürünleri, su yönetimi, sağlık, eğitim, afet riski yönetimi, iklim değişikliği ve çevre korumaya odaklanarak verimli iş birliği yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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